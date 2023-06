Črenšovci, 4. junija - Svojci od petka pogrešajo 60-letnega Slavka Hodnika iz Gornje Bistrice v občini Črenšovci. Pogrešani je visok okrog 165 centimetrov, je suhe postave, ima kratke rjave lase in brado. Oblečene naj bi imel črne hlače in krajšo temno jakno, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.