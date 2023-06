Vreme: Ponoči se bo pooblačilo

Ljubljana, 4. junija - Zvečer bodo na vzhodu še krajevne plohe, drugod se bo dogajanje že umirilo. Ponoči se bo pooblačilo, predvsem na zahodu se bodo pojavljale posamezne plohe in kakšna nevihta. Zjutraj se bo dež od juga razširil nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogosto bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južno Evropo in Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo dogajanje prehodno umirilo, le v krajih vzhodno od nas se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. Do jutra bo dež z nevihtami zajel kraje zahodno in južno od nas. V ponedeljek bo precej oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte.