Napoli zaznamoval serie A, slovo Verone, Cremoneseja in Sampdorie

Rim, 4. junija - V Italiji se je končala nogometna sezona 2022/23. Minila je v absolutni prevladi Napolija, ki je osvojil tretji državni naslov po sezonah 1986/87 in 1989/90. Iz serie A so izpadli Verona, Cremonese in Sampdoria, nova člana elitne druščine sta Frosinone in Genoa, tretji bo znan po tekmah med Cagliarijem in Barijem.