Györu mali finale v Budimpešti

Budimpešta, 4. junija - Rokometašice madžarskega Györa so osvojile tretje mesto na zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti, potem ko so v malem finalu premagale tekmice iz danskega Esbjerga z 28:27 (16:9). Finalna tekma med norveškim Vipersom iz Kristiansanda in madžarskim Ferencvarosem iz Budimpešte se bo pričela ob 18. uri.