Zmarzlik četrtič svetovni prvak v spidveju

Torun, 30. septembra - Poljak Bartosz Zmarzlik je svetovni prvak v spidveju za sezono 2023. Poljski spidvejski zvezdnik je na zadnji postaji svetovnega prvenstva v domačem Torunu zmagal in tako prednost pred edinim tekmecem v boju za lovoriko Švedom Fredrikom Lindgrenom povečal na osem točk. Za Zmarzlika je to že četrti naslov prvaka po letih 2019, 2020 in 2022.