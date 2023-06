Med demonstracijami v Leipzigu spopad med policijo in protestniki

Leipzig, 4. junija - Policija in protestniki v mestu Leipzig na vzhodu Nemčije so se v soboto zvečer znova spopadli, potem ko se je več kot 1000 ljudi zbralo v znak protesta proti prepovedi levičarskih demonstracij, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Do nemirov prihaja po nedavni obsodbi štirih skrajno levih aktivistov na zaporne kazni.