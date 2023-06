Švarc Pipan za Siol: Med sodniki in tožilci vre, a smo blizu dogovora

Ljubljana, 4. junija - Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je v pogovoru za portal Siol spregovorila o nezadovoljstvu v pravosodju, saj se plače "več kot deset let praktično niso usklajevale", a so bili tiho. "Zdaj pa med sodniki in tožilci res vre," je dejala in omenila napovedi tihe stavke. S sodniki in tožilci so sicer že zelo blizu dogovora, je navedla.