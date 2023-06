Vreme: Deloma sončno

Ljubljana, 4. junija - Danes bo dopoldne deloma sončno in večinoma suho, le na zahodu se bodo pojavljale krajevne plohe. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogosto bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad južno Evropo in Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zjutraj in dopoldne deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden. V ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen.