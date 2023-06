Helios Suns izenačili na 1:1 v zmagah v finalu z Ljubljančani

Ljubljana, 3. junija - Košarkarji Helios Suns so dobili drugo finalno tekmo lige Nova KBM proti Cedeviti Olimpiji. V Ljubljani so danes zmagali z 82:81 (18:19, 38:42, 58:65). Na prvi tekmi v Domžalah so zmagali Ljubljančani z 88:84. Ekipi v finalu igrata na tri zmage, tretja tekma bo 8. junija v Domžalah.