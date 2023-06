Hrvaški pari s posvojenimi otroki iz DR Kongo preko Slovenije prispeli v domovino

Ljubljana, 3. junija - Štirje hrvaški pari, ki so jih v Zambiji aretirali zaradi suma trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov ter jih ta teden oprostili obtožb, so danes skupaj s posvojenimi otroki iz DR Kongo pristali na brniškem letališču. Vsem družinam so zagotovili prevoz v domovino, kamor so prispele pozno popoldne.