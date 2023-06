Swiatek v Parizu še naprej blesti

Pariz, 3. junija - Sobota na odprtem teniškem prvenstvu Francije do zdaj ni prinesla presenečenj. Pri dekletih sta se v osmino finala prebili prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, in tudi lanska finalistka, Američanka Coco Gauff, pri moških je to uspelo četrtemu nosilcu in lanskemu finalistu Norvežanu Casper Ruudu, in šestemu nosilcu, Dancu Holgerju Runeju.