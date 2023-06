Cityju še druga lovorika

London, 3. junija - Nogometaši Manchester Cityja so naslovu angleškega prvaka dodali še eno lovoriko. V Londonu so namreč postali zmagovalci angleškega pokala FA, potem ko so premagali mestnega tekmeca United z 2:1. Junak tekme je bil nemški reprezentant Ilkay Gündogan, ki je za zmagovalce dosegel oba gola, za poražence je z bele pike mrežo zatresel Bruno Fernandes.