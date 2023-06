V Veržeju na tradicionalnem srečanju čez 700 slovenskih krvodajalcev

Veržej, 3. junija - V Veržeju se je danes zbralo dobrih 700 slovenskih krvodajalcev. Na tradicionalnem srečanju so proslavili 70 let krvodajalstva v Sloveniji. Še pred tem so v tamkajšnji osnovni šoli pripravili krvodajalsko akcijo 70 enot krvi za 70 let, kjer je kri daroval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.