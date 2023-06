Mesec: Če bomo znali hoditi skupaj, je deset let šele začetek poti Levice

Celje, 3. junija - Levica je kljub vzponom in padcem po desetih letih zgodba o uspehu, je na kongresu dejal koordinator Luka Mesec. Stranko čaka premislek o prihodnosti, a je prepričan, da so šele na začetku, če bodo znali hoditi skupaj in se ne bodo bali še neprehojenih poti. Le po teh se pride "do drugačne prihodnosti in morda tudi do drugačne svobode", je dejal.