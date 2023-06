Gluhi košarkarji z novim selektorjem na SP

Ljubljana, 3. junija - Pred slovensko moško reprezentanco gluhih košarkarjev je nov izziv. Med 13. in 24. junijem bo igrala na svetovnem prvenstvu na Kreti. Pred SP je reprezentanca dobila novega selektorja. To je postal 40-letni Jaka Hladnik, ki je nadomestil Nejca Višnikarja, so sporočili iz zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.