Vreme: Oblačno

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V nedeljo bo dopoldne deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pogosto bodo nastajale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Od vzhoda priteka k nam dokaj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo oblačno. Predvsem v goratem svetu bo nastalo nekaj ploh. V nedeljo bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.