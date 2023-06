Novo zlato odličje na EP za slepe in slabovidne kegljače

Bukarešta, 3. junija - Po osvojenem zlatem odličju slovenske moške reprezentance slepih in slabovidnih kegljačev v ekipni konkurenci na evropskem prvenstvu v Romuniji so v petek Slovenci prišli do nove zlate medalje. Dvojec Jelka Orban/Sašo Kajtna je osvojil prvo mesto v mešanih dvojicah. Za njima sta se zvrstili ekipi Hrvaške in Poljske.