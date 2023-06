Okrogla miza konference nemške akademije: Vloga jezika se spreminja

Ljubljana, 3. junija - V sklopu spomladanske konference Nemške akademije za jezik in slovstvo v je petek zvečer v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) potekala okrogla miza z naslovom Glasovi v jeziku: Literatura - jezik - identiteta - nacija. Ob naštetem so sodelujoči med drugim razmišljali o novih tehnologijah v povezavi z jezikom.