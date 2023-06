Proračunski dogovor in podatki o zaposlovanju potisnili newyorške borzne indekse navzgor

New York, 3. junija - Newyorški borzni indeksi so skrajšani teden sklenili z rastjo. Indekse so navzgor potisnili politični dogovor o zvišanju meje javnega dolga in proračunu ter podatki ministrstva za delo o zaposlovanju v maju. Dow Jones je spet zaplaval v pozitivno območje tudi na letni ravni.