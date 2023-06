Newyorške borze današnji dan sklenile v zelenem

New York, 2. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delniški trgi so se danes okrepili, potem ko so ameriški senatorji potrdili dogovor o dvigu zgornje meje dovoljenega zadolževanja ZDA. Dobri podatki o delovnih mestih pa so ublažili strahove glede ameriškega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.