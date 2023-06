Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o prihajajočem glasovanju o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta ZN, kjer se za mesto vzhodnoevropske skupine poteguje tudi Slovenija. Poročale so tudi o padcu slovenskega izvoza, morebitni vzpostavitvi nacionalnega letalskega prevoznika in sodelovanju Slovenije v prihajajoči misiji Frontexa v BiH.