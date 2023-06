Domžale v znamenju 9. Slamnikarskega sejma

Domžale, 3. junija - V Domžalah v parku pri občini bodo danes popoldne odprli tradicionalni že 9. Slamnikarski sejem. Tudi letošnji sejem bo tematski - slama in vse, kar se iz nje naredi, prva v vrsti pa bo bogata ponudba slamnikov ter prikazi pletenja kit iz slame in šivanja slamnikov, so zapisali na spletni strani občine.