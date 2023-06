Splošna bolnišnica Izola išče novega strokovnega direktorja

Izola, 2. junija - Splošna bolnišnica Izola z javnim razpisom išče novega strokovnega direktorja. Kandidati morajo imeti vsaj pet let vodstvenih izkušenj v zdravstvu in izobrazbo medicinske smeri na vsaj 8. ravni. Prav tako morajo kandidati izkazati znanje slovenskega, italijanskega in enega svetovnega jezika, je razvidno iz razpisa objavljenega v Uradnem listu.