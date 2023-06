Robiju Flegu poln mandat za vodenje Komunale Izola

Izola, 2. junija - Izolski občinski svet je v četrtek za direktorja Komunale Izola imenoval Robija Flega, ki je od marca funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti, so sporočili z občine. Župan Milan Bogatič je medtem na seji glede razlitja kurilnega olja iz Hotela Delfin ponovil, da so kopalne vode neoporečne in povedal, da je geološki zavod naredil prve vrtine.