Režiser filmskih klasik James Ivory praznuje 95. rojstni dan

Los Angeles, 7. junija - Ameriški režiser James Ivory je ustvaril kultne filmske klasike, kot so Soba z razgledom, Ostanki dneva, Življenje s Picassom in Ločitev po francosko. Znan je po naklonjenosti do literarnih predlog in romantičnih prizorišč. Danes praznuje svoj 95. rojstni dan, a o upokojitvi niti besede.