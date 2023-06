Na konferenci nemške Akademije predstavitev obsežne nemško-slovenske pesniške antologije

Ljubljana, 3. junija - V sklopu spomladanske konference Nemške akademije za jezik in slovstvo bo drevi v Cankarjevem domu (CD) večer slovenske poezije s predstavitvijo antologije Mein Nachbar auf der Wolke. Slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts (Moj sosed na oblaku. Slovenska lirika 20. in 21. stoletja). Vanjo je vključenih 80 slovenskih pesnikov in pesnic.