Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 2. junija - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Pozornost vlagateljev je po navedbah analitikov usmerjena predvsem k danes objavljenim podatkom ameriškega ministrstva za delo, ki so pokazali, da trg dela kljub vztrajno naraščajočim stroškom ostaja v dobri kondiciji.