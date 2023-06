Evropska komisarka Kiriakides obiskala onkološki inštitut, z ministrom o vrsti aktualnih tem

Ljubljana, 2. junija - Evropska komisarka za zdravje in varno hrano Stela Kiriakides je danes obiskala onkološki inštitut, kjer so jo seznanili z dejavnostjo inštituta. Spregovorili so o aktivnostih v okviru državnega programa obvladovanja raka in implementaciji evropskega načrta za boj proti raku. Sestala se je tudi z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom.