S slavnostno akademijo obeležili 80-letnico ustanovitve IX. korpusa

Nova Gorica, 2. junija - V Novi Gorici so danes pripravili slavnostno akademijo ob 80. obletnici ustanovitve IX. korpusa, ki je postal simbol primorskega boja za osvoboditev. Na prireditvi je slavnostni govornik, obrambni minister Marjan Šarec poudaril, da se je treba zgodovine spominjati take kot je in se je ne sramovati.