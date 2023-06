Postavitev hotela za žuželke kot prispevek k ohranjanju pestrosti naravnega okolja

Kranj, 4. junija - Ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, so na eni od kranjskih osnovnih šol postavili hotel za žuželke. Kot so izpostavili na kranjski mestni občini, gre za projekt, ki v prakso prenaša načela krožnega gospodarstva, prispeva k ohranjanju pestrosti naravnega okolja in spodbuja trajnostni razvoj v lokalni skupnosti.