Do danes prodali okoli 2000 novih vseslovenskih vozovnic za potniški promet

Ljubljana, 2. junija - Po podatkih ministrstva za okolje, podnebje in energijo je bilo do danes prodanih okoli 2000 novih vseslovenskih vozovnic, s katero je mogoče uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega. Posebnih težav na prodajnih mestih tako ministrstvo kot prevozniki niso zabeležili, so pojasnili za STA.