Na posvetu v državnem svetu poudarili široko vlogo kmetijstva za Slovenijo

Ljubljana, 2. junija - Kmetijsko prebivalstvo in podeželje ne zagotavljata zgolj prehranske varnosti, temveč imata tudi pomemben socialni, kulturni, sociološki, zgodovinski in gospodarski pomen za slovenski narod, so se strinjali udeleženci posveta v državnem svetu. Govorci so z različnih zornih kotov predstavili pomen kmetijstva in njihove največje izzive.