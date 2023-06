Ministrica Šinko z evropsko komisarko Kiriakides tudi o varnosti hrane

Ljubljana, 2. junija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je danes na ministrstvu sprejela evropsko komisarko za zdravje in varnost hrane Stelo Kiriakides. Med drugim sta govorili o temah s področja varne hrane, veterine in fitofarmacije, pozornost pa sta namenili tudi zmanjševanju količin odpadne hrane.