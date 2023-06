V Novem mestu danes 8. arheološki Praznik situl

Novo mesto, 3. junija - Na novomeškem Glavnem trgu se bo popoldne začel Praznik situl oziroma 8. festival železnodobnega življenja in kulinarike. S prireditvijo, ki jo običajno obišče do približno 1000 obiskovalcev, želi Dolenjski muzej predstaviti bogato dolenjsko arheološko dediščino in Novo mesto kot eno glavnih evropskih prazgodovinskih najdišč.