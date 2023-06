Pri prevozu migrantov ujeli tri tujce

Obrežje/Čatež ob Savi/Cerknica, 2. junija - Policisti so v četrtek pri organiziranju prevoza migrantov, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, ujeli tri tujce. Vsem trem so odvzeli prostost, jim zasegli avtomobile in jih bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Policijski postopki z migranti iz Turčije še potekajo.