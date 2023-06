Bančna konferenca: Banke sposobne financirati za okoli 10 milijard evrov investicij

Ljubljana, 2. junija - Bančni sistem je brez posebnih dodatnih naporov sposoben financirati za okoli 10 milijard evrov investicij v zeleni prehod in na druga razvojna področja, je v razpravi na Bančni konferenci ocenil viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc. V bankah in gospodarstvu opozarjajo na prepočasno dinamiko projektov, razne blokade in neodločnost politike.