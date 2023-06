V Mojstrani odprtje razstave ob 70-letnici Slovenske planinske poti

Mojstrana, 3. junija - Slovenski planinski muzej v Mojstrani bo zvečer v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije slovesno odprl razstavo ob 70. obletnici Slovenske planinske poti, ki je namenjena predstavitvi poti, življenja in znamenitosti na in ob njej. Ob predstavitvi in ogledu razstave bodo skupaj z udeleženci zakurili ogenj in peli slovenske pesmi.