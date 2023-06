Delovna skupina pripravlja predlog umestitve slovenskega znakovnega jezika v sistem vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 2. junija - Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana se je v četrtek sestala delovna skupina za pripravo predloga umestitve slovenskega znakovnega jezika v sistem vzgoje in izobraževanja. Izpostavili so pomen poučevanja slovenskega znakovnega jezika kot obveznega predmeta in v zvezi s tem podprli aktualni predlog sprememb zakona o osnovni šoli.