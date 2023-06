V Ivančni Gorici odpirajo prenovljene prostore tamkajšnjega zdravstvenega doma

Ivančna Gorica, 2. junija - Stari del Zdravstvenega doma Ivančna Gorica je bil že dlje časa potreben obnove. K njej sta občina in zdravstveni dom pristopila pred časom, gradbena dela pa so začeli maja lani. Po letu dni bosta danes popoldne župan Dušan Strnad in direktor zdravstvenega doma Janez Zupančič odprla prenovljene prostore.