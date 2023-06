V spopadih v Senegalu po obsodbi opozicijskega voditelja umrlo devet ljudi

Dakar, 2. junija - Senegalsko sodišče je vodjo opozicije Ousmana Sonka v četrtek spoznalo za krivega zaradi "kvarjenja mladine" in ga obsodilo na dve leti zapora. Po razsodbi so izbruhnili nasilni spopadi med policijo in protestniki, v katerih je umrlo devet ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočil notranji minister Antoine Diome.