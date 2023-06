SAZU z devetimi novimi rednimi člani ter več izrednimi in dopisnimi člani

Ljubljana, 2. junija - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ima odslej devet novih rednih, 13 izrednih in deset dopisnih članov. V redne člane z nazivom akademik so napredovali Janez Höfler, Marko Jesenšek, Željko Knez, Peter Križan, Gregor Anderluh, Franci Gabrovšek, Milan Dekleva, Jožef Muhovič in Marko Noč, so v četrtek sporočili iz SAZU.