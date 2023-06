Raziskava: Agrokemična podjetja evropskim organom zamolčala študije o škodljivosti pesticidov

Pariz, 4. junija - Več velikih agrokemičnih podjetij organom EU ni razkrilo študij, ki so pokazale škodljive učinke nekaterih sestavin pesticidov na razvoj možganov, je pokazala analiza švedskih raziskovalcev. Ti so primerjali študije, ki so jih podjetja posredovala ameriškim regulatorjem, s tistimi, ki so jih prejeli evropski.