Letošnji fotografski festival Foto Wien pod geslom Laži fotografije

Dunaj, 2. junija - Na Dunaju do konca meseca poteka 10. fotografski festival Foto Wien, na katerem se bo na 110 prizoriščih odvilo 300 dogodkov ter predstavilo 350 umetnikov in umetnic. Geslo letošnjega festivala je Laži fotografije. Tematsko je festival osredinjen na aktualne razprave o resničnosti fotografij ter avtentičnosti in moči interpretacije podob.