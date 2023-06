Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 2. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo še pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. Od vzhoda priteka nad naše kraje toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ob severnem Jadranu bo suho, drugod se bodo popoldne in zvečer pojavljale plohe ali nevihte. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Alpah in v notranjosti Hrvaške bodo plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.