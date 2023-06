Znanstvena odkritja obetajo bolj zdravo in aktivno staranje brez pridruženih bolezni

Ljubljana, 1. junija - Staranje ni bolezen, za dolgoživost so pomembni geni in življenjski slog, so se strinjali udeleženci današnjega pogovora na temo staranja v Biološkem središču Nacionalnega inštituta za biologijo. Nova znanstvena odkritja o staranju organizmov obetajo bolj zdravo in aktivno staranje brez pridruženih bolezni, menijo.