Na posvetu o gospodarskih priložnostih prehoda na obnovljive vire

Ljubljana, 1. junija - Prehod na obnovljive vire prinaša velike gospodarske priložnosti tudi za slovenska podjetja, so ocenili na današnjem posvetu o evropskih priložnostih za razvoj zelenih tehnologij. Ob tem so med drugim izpostavili potencial povezovanja podjetij in raziskovalnih institucij ter pozvali k stabilnemu poslovnemu okolju.