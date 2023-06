Vodstvo RTVS obsoja žaljive in nasilne napade na zaposlene

Ljubljana, 1. junija - Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je zgroženo nad ravnanjem nekaterih protestnikov v sredo pred javnim zavodom RTVS. "Za vsakršno nasilje v demokratični družbi ne bi smelo biti prostora," so zapisali v današnjem odzivu. Na policiji so zdaj za STA potrdili, da se je eden od udeležencev shoda nedostojno vedel do mimoidoče.