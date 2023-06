Združenje novinarjev in publicistov: Po odločitvi ustavnega sodišča RTVS ureja zakon, nad katerim visi dvom o ustavnosti

Ljubljana, 1. junija - V Združenju novinarjev in publicistov so petkovo odločitev ustavnega sodišča o opravi začasnega zadržanja novele zakona o RTVS sprejeli z zaskrbljenostjo. Delovanje RTVS tako po novem ureja zakon, nad katerim visi velik dvom o ustavnosti, kar se jim s stališča novinarske organizacije zdi nedopustno, so ocenili v sporočilu za javnost.