Ljubljana, 2. junija - Mineva 20 let od ustanovitve helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Obletnico bodo obeležili danes s svečanostjo v hotelu Špik v Gozd Martuljku. Tam bo čez dan in v soboto potekal tradicionalni simpozij urgentne, gorske in družinske medicine Ažmanovi dnevi, v okviru katerega bo tudi demonstracija helikopterskega reševanja v živo.