Ljubljana, 1. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je primorska avtocesta zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno zaprta proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na izvoz Razdrto do Postojne. Nastal je daljši zastoj med Divačo in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na regionalni cesti.